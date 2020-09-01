РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех подмосковных школьников с началом нового учебного года и пожелал им усердной работы для достижения поставленных целей.
«Особое внимание сегодня нашим первоклашкам и выпускникам. Уверен, впереди у каждого из вас новые победы и достижения. Не забывайте, все получается только у того, кто действительно хочет и старается. Каждый из вас в силах добиться поставленных целей», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Всем педагогам губернатор напомнил о том, что они являются наставниками для своих учеников.
По словам главы Подмосковья, задача родителей – поддерживать своих детей, но в то же время давать им возможность принимать решения самостоятельно.
В этом году подмосковные школы приняли 950 тысяч ребят. Учебный год начался для школьников в очном формате.
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