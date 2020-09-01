РИАМО - 1 сен. Вакцинация москвичей от гриппа проводится в специализированных мобильных лабораториях, оборудованных в автомобилях скорой помощи, а не в палатках, как ранее сообщали некоторые СМИ, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.

Рядом с мобильными пунктами установлены палатки, где пациенты заполняют согласие на прививку.

«Сама процедура проводится строго внутри мобильной лаборатории с соблюдением всех требований. Каждый день до 08:00 ответственные представители ДЗМ проверяют пункты на соответствие установленным требованиям, в том числе смотрят на условия хранения вакцины, которая находится в специальной сумке-холодильнике, и обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты», - отмечается в сообщении.

Все сотрудники проинструктированы, что находиться в пункте вакцинации от гриппа можно только в маске. Но по факту публикации в СМИ проведут дополнительную беседу на данную тему.

Вакцинация от гриппа у метро проводится в столице каждый год. В прошлом году привились от гриппа в мобильных пунктах свыше 200 тысяч горожан.

Со вторника вакцинацию в столице начали проводить в 44 мобильных пунктах у станций метрополитена.