РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 сен. В медицинских учреждениях, расположенных на территории городского округа Мытищи, началась вакцинация против гриппа, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Вакцины «Сови-грипп», «Флю-М» для иммунизации взрослого населения уже поступили в поликлиники. В 2020 году планируется привить 60% населения.

«В первую очередь вакцинацию пройдут медработники, педагоги, работники социальной сферы, сотрудники полиции, транспорта, торговли, лица, страдающие хроническими заболеваниями, лица старше 60 лет, дети от шести месяцев до 17 лет. Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства, также будут организованы выезды мобильных бригад на предприятия, в организации и учреждения, чтобы прививку можно было сделать в рабочее время», - говорится в сообщении.

После иммунизации риск заражения гриппом снижается в среднем на 80-90%. Иммунизацию не стоит проводить в период острой стадии любого заболевания и при наличии аллергии на белковые препараты.