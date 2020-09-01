РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Омбудсмен Подмосковья Екатерина Семенова поздравила школьников Подольска с новым учебным годом и пожелала успехов, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Дорогие школьники и студенты, уважаемые учителя и родители! От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года. Примите самые искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года. Сегодня особый, радостный и немного волнительный день у первоклассников – для них школа распахнет свои двери в первый раз. 1 сентября – знаменательный день, с которого начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой!» - говорится в тексте поздравления.

Она отметила, что 110 тысяч первоклассников в Подмосковье во вторник впервые переступили порог школьного двора. По ее словам, школа научит умению думать, самостоятельно находить решения сложных задач, анализировать, сочувствовать и сопереживать. Выпускникам 2021 года Семенова пожелала успешной сдачи выпускных экзаменов и правильного выбора жизненного пути.

«Конечно же, это особенный день и для наших дорогих педагогов – людей важной и в высшей степени необходимой для общества профессии. Хочу пожелать, чтобы ваши ученики любили и уважали вас и непременно добивались успехов. Ведь их достижения – это лучшее признание вашего педагогического мастерства. Дорогие друзья, от всего сердца желаю здоровья, позитивной энергии и ежедневного движения вперед. Пусть каждому из вас сопутствуют удача. С новым учебным годом», - заключается в материале.