РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. В микрорайоне Климовск в части Весенняя 2 и 3 сентября отключат горячую воду в домах, которые обслуживает котельная Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители северо-восточной части (Весенней - ред.) Климовска! Сотрудники котельной КСПЗ 2 и 3 сентября будут делать ремонтные работы на трубопроводе тепловой сети. На время проведения ремонта работу котельной приостановят», - говорится в сообщении.

В связи с этим в многоквартирные дома Весенней, в которых центральное горячее водоснабжение, горячая вода подаваться не будет. Организация принесла извинения за доставленные неудобства.