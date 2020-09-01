РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. Волонтеры Балашихи ко Дню знаний передали подарки воспитанникам центра особенных детей «Лучик» в подмосковной Балашихе и общественной организации детей-инвалидов «Мир для всех» в рамках акции «Твори добро, Балашиха», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Акция «Твори добро, Балашиха» проходит третий год подряд по инициативе городской Общественной палаты при поддержке администрации городского округа и промышленно-торговых предприятий.

«Представители предприятий совместно с городской администрацией закупили канцелярские принадлежности и передали 100 канцелярских наборов для общественной организации детей-инвалидов «Мир для всех» и для воспитанников центра особенных детей «Лучик», - сказала председатель Общественной палаты Балашихи Елена Жарова.

Упаковать и передать канцелярию помогли представители общественной организации «Волонтеры Балашихи». Они вручили 50 наборов воспитанникам «Лучика» и 50 - детям из общественной организации «Мир для всех». В наборы вошли краски, карандаши, пластилин, фломастеры, тетради, обложки, цветная бумага, цветной картон, пенал и другие.

Помощь не ограничивается покупкой канцелярии и не привязана к датам. Принять участие и помочь людям в трудной жизненной ситуации может любой житель города.