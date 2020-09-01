РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. В школе №16 микрорайона Дзержинского Балашихи во вторник в честь празднования Дня знаний, открыли мемориальную доску Герою СССР Александру Сережникову, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии России Дмитрий Черепанов, сын Героя СССР Александра Сережникова Анатолий, директор школы №16 Любовь Миклушонок, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, военнослужащие, ученики школы и другие почетные гости.

«Мне очень приятно, что мы собрались здесь и проводим мероприятия, посвященные открытию памятной доски Герою Советского Союза Александру Ивановичу Сережникову. Дивизия имени Дзержинского имеет особое значение для истории нашего города и всей страны», - сказал Юров.

Он поблагодарил Дмитрия Черепанова за то взаимоотношение, которое сегодня есть между городским округом и командованием дивизии, за то, что военнослужащие, ветераны принимают активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, ведут шефство над школами микрорайона.

Юров также поздравил учеников и педагогов школы с Днем знаний и пожелал им удачного нового учебного года.

По словам Миклушонок, открытие мемориальной доски - важное событие в жизни школы.

«Это вехи нашей исторической памяти, которую мы должны с вами знать и к которой должны относиться с уважением и вниманием. Надеюсь, что вы запомните это важное событие. Мы с вами сейчас становимся частью этой истории 1 сентября 2020 года», - подчеркнула Миклушонок.

Сын Александра Сережникова Анатолий отметил, что по мере ознакомления с деятельностью школы он стал годиться тем, что именно она получила право с 1965 года носить имя отца - школа, которая имеет богатую историю, традиции, много именитых выпускников и прочные связи с дивизией Дзержинского.

«Спасибо за сохранение памяти героев-жертв Отечественной войны, за патриотическое воспитание молодого поколения», - заключил Сережников.

Александр Сережников родился 15 августа 1915 года на хуторе Грушевка в Ростовской области. Проходил службу в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Ушел на фронт в феврале 1943 года. Был командиром 292-го стрелкового полка 10 стрелковой дивизии. Его полк обеспечил частям дивизии успешное форсирование реки Десна, освободил от фашистов город Чернигов. Он погиб в бою 2 октября 1943 года во время форсирования Днепра. Получил посмертно звание Героя Советского Союза.