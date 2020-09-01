РИАМО – 1 сен. Диетолог Андрей Невский рассказал, что дыня является достаточно тяжелым продуктом для переваривания и ее не нужно сочетать ни с одним продуктом, сообщает aif.ru.

Он уточнил, что лучше всего для дыни выделить отдельный прием пищи, например, полдник.

«Если все же вам очень хочется сделать арбузно-дынный салат, в этом случае постарайтесь съесть не больше, чем по дольке того и другого», - сказал Невский.

Сентябрь считается лучшим временем для потребления дыни и арбуза. Считается, что в это время года бахчевые самые полезные.