РИАМО – 1 сен. Более 102 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечивали безопасность в российских школах в День знаний, под контролем полиции находилось свыше 40 тысяч учебных заведений, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В этом году из-за распространения коронавируса в большинстве регионов страны праздничные мероприятия прошли только для учеников первых, девятых и одиннадцатых классов.

«К охране общественного порядка было привлечено более 102 тысяч сотрудников полиции. В их числе – инспекторы по делам несовершеннолетних, специалисты-кинологи и участковые уполномоченные полиции. На прилегающих к образовательным организациям территориях дежурили сотрудники Госавтоинспекции», - говорится в сообщении.

Также в обеспечении безопасности были задействованы военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций и представители общественных формирований правоохранительной направленности.

Празднование начала учебного года прошло в штатном режиме, без нарушений общественного порядка.