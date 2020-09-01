РИАМО - 1 сен. Второй корпус Бутовской школы №2 на 550 мест открыли в микрорайоне Дрожжино Ленинского городского округа во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В торжественной линейке приняли участие 108 первоклассников. Всего школу будут посещать 580 человек.

«Новое образовательное учреждение позволит детям быстро развивающегося жилого квартала учиться вблизи от дома и частично разгрузит переполненный первый корпус», - говорится в сообщении.

В школе оборудованы классы с мультимедийной техникой, библиотека с Wi-Fi, спортивный и актовый залы. Создана безбарьерная среда.

Кроме того, в школе есть условия для организации горячего питания: пищеблок, оснащенный современным технологическим оборудованием, и обеденный зал на 290 мест.

«Строительство образовательных учреждений – это не просто приоритет нашей работы, это жизненная необходимость. У нас высокая степень готовности по трем детским садам, новой большой школе и пристройке к Видновской гимназии. Делаем все, чтобы до конца года ввести эти объекты, и не собираемся на этом останавливаться», - отметил глава Ленинского округа Алексей Спасский.