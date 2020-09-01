РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил список лучших подмосковных учителей, которых ждет денежное поощрение за высокие достижения в педагогической деятельности, документ опубликован на официальном портале регионального правительства.

«Утвердить прилагаемый список лучших учителей — победителей конкурса на денежное поощрение губернатора Московской области лучших учителей в Московской области в 2020 году», - говорится в документе.

В список вошли 100 педагогов из Химок, Люберец, Солнечногорска, Подольска, Щелкова, Красногорска, Богородского, Одинцовского округов и других муниципальных образований Подмосковья.

Ранее в Московской области составили рейтинг лучших школ. Первое место занял Физтех-лицей имени П. Л. Капицы, расположенный в Долгопрудном. Второе место заняла областная гимназия имени Примакова в Одинцовском округе. Топ-3 лучших подмосковных школ замкнул Физико-математический лицей №5 в Долгопрудном.