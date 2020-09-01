РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 сен. Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова поздравила учеников школ с Днем знаний и пожелала им хорошего настроения, крепкого здоровья и радости, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«От всей души поздравляю вас с Днем знаний – с праздником, который одинаково ждут и любят и взрослые, и дети! День знаний – это всенародный праздник, потому что в основе любого дела, любой профессии и даже увлечения лежат знания, которые дают человеку уверенность и свободу в выборе жизненного пути, возможность добиться успеха и реализовать свои способности», - сказала Иванова.

Она добавила, что в этом году все образовательные учреждения Дзержинского готовы встретить учеников. На материально-техническое оснащение образовательных учреждений из бюджета городского округа затрачено более 13 миллионов рублей, на ремонтные работы – более 11 миллионов рублей.

Глава округа отметила, что в этом году 5639 учеников сели за парты образовательных учреждений городского округа.

По ее словам, особо волнителен этот день для первоклассников, их в этом году 628 человек.

«Дорогие ученики! Сегодня вы все открываете новую книгу, начинается новый учебный год. Пусть в этом году претворяются в жизнь самые смелые замыслы. Не бойтесь трудностей, смело шагайте вперед и никогда не унывайте», - уточнила глава округа.

Иванова пожелала родителям школьников хорошего настроения, крепкого здоровья и радости от успехов в учебе своих детей.

«Пусть наступающий учебный год принесет всем счастье, удачу и профессиональный рост. С новым учебным годом!» - завершила она.