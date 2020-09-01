РИАМО - 1 сен. Президент России Владимир Путин отметил на открытом уроке «Помнить — значит знать», что российская история и культура будут незыблемыми, хотя востребованность многих специальностей изменится, а также назвал ориентиры, которые помогут найти правильный путь в жизни, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам главы государства, актуальность профессий и навыков идет постоянно, но сейчас этот процесс лишь ускоряется. Однако некоторые вещи не поменяются и будут фундаментом, который поможет найти правильный путь в жизни.

«Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважения к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров», – отметил Путин.

К незыблемым ориентирам российский лидер отнес также традиции страны, общую память, которая связывает россиян с предками, с теми поколениями, которые жили, учились, создавали семьи, и защищали Родину.