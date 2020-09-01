РИАМО – 1 сен. МТС Банк изучил траты клиентов из Московского региона на путешествия и выяснил, что в июле и августе жители Москвы и Подмосковья стали отдыхать больше, но дешевле, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Москве и Московской области. Учитывались платежные операции в июле-августе 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.

«Анализ расходов с карт МТС Банка показал, что в июле и августе 2020 года жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно – средний чек в турагентствах подешевел до 2,1 раза, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы жителей Московского региона на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов.

Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах увеличилось на 6% год к году, а в августе – уже на 28%. При этом значительно уменьшился средний чек – на 33% в июле и в 2,1 раза в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: прирост транзакций в июле текущего года составил 21% и 32% в августе, а средний чек также сократился, но не так сильно, как при покупке туров: на 10% в июле и на 19% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Также в ходе исследования выяснилось, что этим летом как никогда оказался востребован прокат автоомов: в июле количество транзакций в этой категории выросло в 3,9 раза, в августе – в 6,2 раза.

Количество транзакций по железнодорожным билетам в июле оказалось больше прошлогоднего показателя всего на 6%, в августе – уже на 28%. По авиабилетам в июле произошло снижение на 14%, в августе – на 25%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге выросли: на 13% в июле и 17% в августе, а авиатранспорт, наоборот, показал значительное удешевление – на 38% в июле и на 28% в августе год к году. Такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.

Часть жителей Московского региона отказались от дальних поездок и путешествуют на небольшие расстояния, либо проводят лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 9%. Однако в августе показатель вернулся на уровень прошлого года.

Из-за недоступности отдыха за границей количество покупок в магазинах беспошлинной торговли Duty Free сократилось в разы по сравнению с прошлым годом: в июле 2020 года – в 5,7 раза, в августе – в пять раз.