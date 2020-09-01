РИАМО - 1 сен. Московский метрополитен поздравил пассажиров с Днем знаний и приготовил для них тематические карты «Тройка», а также школьные пеналы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Начиная с первого сентября во всех кассах московского метрополитена можно купить тематические карты «Тройка».

«Праздничные «Тройки» выпущены тиражом 10 тысяч экземпляров», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в День знаний на эскалаторных спусках звучат поздравления от любимых героев Союзмультфильма. На стойках «Живое общение» для юных пассажиров приготовлены подарки от московского метрополитена – школьные пеналы.

1 сентября в России ежегодно отмечается День знаний — начало нового учебного года. В условиях пандемии коронавируса занятия в школах традиционно стартовали в очном формате при соблюдении мер санитарной безопасности.