РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. В парке «Наташинские пруды» в Люберцах начали установку детской площадки общей площадью 1350 квадратных метров, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В парке «Наташинские пруды» в рамках губернаторской программы «Обустройство и установка детских игровых площадок в парках культуры и отдыха Московской области» устанавливается детская игровая площадка, площадью 1350 квадратных метров. В настоящее время завершены работы первого этапа по устройству основания и уже 26 августа заключен контракт под установку детского игрового оборудования. Планируемый срок открытия - 1 октября», - сказал Ружицкий.

По его словам, завершаются работы по установке аттракциона «Колесо обозрения». Также на сегодняшний день проводится освидетельствование оборудования, проведены все эксплуатационные испытания с учетом нагрузок. Торжественное открытие запланировано на 5 сентября.

«Спортсмены по достоинству смогут оценить установленную спортивную площадку в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья», 5 сентября мы с сможем увидеть и первые соревнования, организованные комитетом спорта», - отметил глава Люберец.

Также ведется процедура заключения контракта на выполнение работ по реконструкции и расширению Центральной (главной) площади парка культуры и отдыха «Наташинские пруды» с размещением амфитеатра. Планируемый срок завершения работ - 15 октября.

Ружицкий добавил, что в текущем году в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» будет построен стационарный отапливаемый туалет с комнатой матери и ребенка. Работы планируют завершить до 15 октября.