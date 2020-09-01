РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Полицейские Подольска задержали подозреваемого в серии краж из продовольственного магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4-го отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от сотрудника службы безопасности одного из сетевых продуктовых магазинов на проспекте Юных Ленинцев о том, что неизвестный похитил товары из торгового зала на сумму более 6 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в преступлении был задержан ранее судимый 34-летний мужчина. Полицейскими установлено, что злоумышленник на протяжение месяца похищал товары различных наименований из продовольственного магазина», - говорится в сообщении.

Общая сумма материального ущерба составила более 30 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.