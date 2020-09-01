РИАМО - 1 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Юрия Озерова на пост главы управы района Выхино-Жулебино, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте столичного градоначальника.

«Назначить Озерова Юрия Александровича на должность главы управы района Выхино-Жулебино города Москвы с заключением контракта на срок полномочий мэра Москвы», — говорится в документе.

Срок нахождения на посту главы районной управы не должен превышать срока замещения указанной должности, установленного нормативными правовыми актами столицы.

Ранее Озеров занимал должность первого заместителя главы управы района Выхино-Жулебино по вопросам ЖКХ и благоустройства.