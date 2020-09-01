РИАМО - 1 сен. Дополнительную проверку соблюдения мер безопасности проведут во всех образовательных учреждениях в Подмосковье после убийства воспитательницы в детском саду в Воскресенске, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства образования Московской области.

31 августа сотрудницу детского сада в Воскресенске зарезали на рабочем месте. По подозрению в убийстве задержали 53-летнего супруга женщины.

«По случаю произошедшего в детском саду городского округа Воскресенск идет следственная проверка. Во всех образовательных учреждениях будет проведена работа по дополнительной проверке мер безопасности», — сказал собеседник агентства.

По его словам, никто из воспитанников детского сада, где произошло убийство, не пострадал. С детьми работали психологи.

По факту убийства воспитательницы возбуждено уголовное дело. В рамках расследования сотрудники СК также дадут правовую оценку обеспечению безопасности на территории детского сада и действиям или бездействию ответственных должностных лиц.

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