РИАМО - 1 сен. Президент Владимир Путин отметил, что Россия является государством с передовыми технологиями, а не «страной-бензоколонкой», это доказала технологическая готовность РФ к пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Глава государства принял участие во Всероссийском открытом уроке 1 сентября, который прошел в режиме видеоконференции.

«Технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много, над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить», — сказал Путин.

По его словам, Россия может быстро развиваться и адаптироваться к вызовам современности.