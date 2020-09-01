РИАМО - 1 сен. Московская область стала первым регионом в России, который полностью перешел на онлайн-формат собраний собственников квартир, основная цель этого перехода — предоставление жителям простого, прозрачного и дистанционного инструмента для участия в жизни своего дома, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Поручение о разработке электронного инструмента проведения собраний собственников квартир в цифровом формате правительству РФ дал президент Владимир Путин на заседании совета по развитию местного самоуправления, которое прошло в Красногорске в январе этого года.

«Мы живем в XXI веке — и сейчас как никогда важно иметь возможность принимать важные решения дистанционно, буквально — не выходя из дома. Когда наш президент в январе этого года посещал Центр управления регионом Московской области, он дал отдельное поручение разработать цифровой инструмент, который позволит проводить собрания собственников квартир в электронном виде. Сегодня такой сервис мы запускаем», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что владельцу квартиры в многоквартирном доме теперь достаточно авторизоваться на портале ЖКХ dom.mosreg.ru, чтобы проголосовать за управляющую компанию или провайдера, выбрать новый дизайн подъезда или высказать свое мнение по другим важным вопросам.

«Мы рассчитываем, что такие цифровые решения сделают комфортнее жизнь многих людей и помогут сэкономить время и силы», — подчеркнул губернатор.

Основной целью перехода на проведение общих собраний собственников в электронном виде является предоставление жителям Московской области простого, прозрачного и дистанционного инструмента для участия в жизни своего дома. Для этого создали Единую информационную аналитическую систему жилищно-коммунального хозяйства Московской области — dom.mosreg.ru. Это региональный сегмент федеральной информационной системы ГИС ЖКХ, разработанный в рамках приоритетного проекта «Умные города Подмосковья» и национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Особенностью нового формата является не только простота его использования, но и надежность. Так, исключается нарушение порядка уведомления о предстоящем собрании, ненадлежащее оформление решений собственников, неправильный подсчет голосов, некорректное оформление доверенности, нарушение порядка передачи документов в Государственную жилищную инспекцию Московской области.

Изначально проект прошел в пилотном режиме в нескольких муниципалитетах, тогда собственники более 4,8 тысячи многоквартирных домов отдали предпочтение проведению собраний в электронном виде. Сегодня система охватывает всю территорию Московской области: все городские округа, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации.