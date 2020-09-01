РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи разыскивают 74-летнего Виктора Шестакова, который 30 августа ушел из дома и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 74-летний Виктор Ильич Шестаков, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. 30 августа ушел из дома и не вернулся. Нуждается в медицинской помощи. Дезориентирован», – говорится в сообщении.

Рост мужчины 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы седые, короткие. Был одет в черно-белую клетчатую рубашку, темно-зеленые спортивные штаны, домашние клетчатые шлепанцы.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию по телефону 8(800)700-54-52 или по номеру 112.