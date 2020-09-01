РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Футбольный турнир и детский забег проведут в подмосковном Красногорске 6 сентября в рамках проекта «Национальный триатлон», говорится в сообщении пресс-службы фонда «Развитие общественно-значимых инициатив».

«6 сентября 2020 года на лыжном стадионе «Зоркий» под флагом социально-ориентированного проекта «Национальный триатлон» пройдут сразу два события – соревнования по футболу «Турнир для всех» и благотворительный детский забег», - говорится в сообщении.

«Турнир для всех» объединит детей из Москвы и Московской области. К участию уже заявлены более 10 команд из разных округов. В благотворительном детском забеге смогут принять участие все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте. Участие бесплатное.

«Традиционно мероприятие объединит всех: взрослых и детей, и станет пространством для общения в формате фестиваля», - добавляется в материале.

Суть проекта в создании инклюзивного пространства для коммуникации детей и взрослых, где каждый человек вне зависимости от пола, возраста, статуса, физического и душевного состояния чувствует себя принятым, понятым и полноправным.

«В наших мероприятиях наравне со всеми принимают участие ученики школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями. Мы работаем над созданием комфортных условий для их участия, и с каждым мероприятием число участников увеличивается!» - добавляется в сообщении.

Поздравить участников приедут артисты и спортсмены. После забега детей ожидает увлекательный мастер-класс по алтимат фрисби, чаепитие, конкурсы, выступление коллективов детского творческого центра «Эпицентр талантов» и чирлидеров «НЕО ДАНС».

Мероприятие организовано фондом «Развитие общественно-значимых инициатив» при содействии администрации городского округа Красногорск. Вся подробная информация представлена на официальном сайте фонда.