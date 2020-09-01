РИАМО - 1 сен. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут «Уроки чистоты» в региональных общеобразовательных школах, в ходе мероприятий детям объяснят важность соблюдения чистоты на территории родного города или поселка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сотрудники Госадмтехнадзора объясняют о задачи и функции административно-технического надзора. Кроме того, они рассказывают о необходимости соблюдения чистоты и порядка на территории, об ответственности, закрепленной на законодательном уровне за нарушения, а также о последствиях безответственного отношения к родному краю.

«После подобных мероприятий дети не только сами начинают более ответственно относиться к вопросам чистоты и порядка, но и требуют того же от своих друзей и родителей», – уточняется в сообщении.

Инспекторы Госадмтехнадзора совместно с общественностью ежегодно проводят подобные занятия для формирования у подрастающего населения нетерпимости к нарушению требований чистоты, порядка и благоустройства.

За прошлый год инспекторы было проведено 307 «Уроков чистоты» в 177 общеобразовательных школах региона.