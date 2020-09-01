РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 сен. Председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов поздравил учащихся школ №8 и №33 с Днем знаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Восьмая школа - это школа с великолепными традициями, она, как одна семья. Я всех поздравляю с началом нового учебного года в нашей любимой восьмой школе. И хочу пожелать только одного - всем нам здоровья, с первым сентября», - сказал Гореликов.

Гореликов также поздравил родителей и учащихся на торжественной линейке в СОШ №33.

«Я хочу пожелать нашим ребятам, конечно же, отличных оценок и очень хорошего поведения. Вам, дорогие родители, терпения. Берегите себя, детей и давайте соблюдать те правила, которые для нас определены», - сказал Гореликов.

Председатель совета депутатов также провел контроль питания в вышеуказанных школах.