РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Почти 16 тысяч учеников младших классов смогут бесплатно завтракать в школах подмосковного Красногорска в новом учебном году, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«С 1 сентября все начальные классы (в нашем округе это почти 16 тысяч ребятишек) обеспечим бесплатным горячим питанием: завтраками или полдниками», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что качество питания будут контролировать сами родители в рамках программы «Родительский контроль».