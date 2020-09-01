РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 сен. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов принял участие в праздничной линейке Классической православной гимназии святого праведного Иоанна Кронштадтского в микрорайоне Павлино Балашихи, посвященной началу учебного года, и вручил награды педагогам учреждения, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов на торжественной линейке поздравил первоклассников и их родителей с Днем знаний и от председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова вручил награды педагогам за высокие результаты по итогам учебного года.

«В этом году в школы Балашихи пойдут 7,2 тысячи первоклассников. Все учреждения готовы к приему ребят. 26,5 тысячи учащихся будут обеспечены горячим питанием, на эти цели выделено 150 миллионов рублей из всех бюджетов, в 22 школах выполнен ремонт столовых, и закуплено новое оборудование на сумму 33 миллиона рублей», - отметил Ефимов.

Вместе с директором учреждения, священником Василием Мельничуком он передал ребятам подарочные книги «Закона Божьего» и пожелал здоровья и хорошего настроения.

Православная гимназия святого праведного Иоанна Кронштадтского была основана в 1993 году. В учреждении обучается свыше 100 учеников с 1 по 11 класс, работают 22 учителя, при гимназии есть музыкальный класс (фортепиано, вокал) и православный хор. Гимназия имеет лицензию и аккредитацию, выдает аттестаты об окончании 9 и 11 классов государственного образца.