РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Рабочие завершили обустройство тротуара от железнодорожной кассы на станции Львовская Подольска, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

На станции Львовская Подольска ведется обустройство тротуара и парковочных карманов вблизи железнодорожных путей. Работы проводятся в рамках муниципального контракта во исполнение поручений главы городского округа Подольск Николая Пестова.

«На сегодняшний день выполнены работы по устройству тротуара от железнодорожной кассы до перехода к турникетам (вдоль торговых рядов и железнодорожной платформы). Согласно техническому заданию, обозначено устройство асфальтобетонного покрытия парковочного пространства (в северной части платформы по улице Железнодорожной), обустройство пешеходных связей к турникетному павильону платформы №2 на Москву», - говорится в сообщении.

Рабочими уже начат капитальный ремонт парковочного пространства в южной части платформы Львовская по улице Железнодорожной.