РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Свыше 30 молодых педагогов начали работать в школах и детсадах подмосковного Красногорска в этом году, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«34 молодых педагога в этом году пришли на работу в наши детские сады и школы», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что среди молодых специалистов логопеды, воспитатели, преподаватели начальных классов, иностранных языков и истории, специалисты дополнительного образования.