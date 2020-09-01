РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 сен. В поликлинику №6 поселка Пироговский Мытищинской городской клинической больницы поступило новое офтальмологическое оборудование, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Минздравом Московской области закуплено новое офтальмологическое оборудование в 48 медорганизаций Подмосковья – это аппараты для измерения внутриглазного давления, ультразвуковые диагностические приборы, ретинальные камеры и другая медтехника.

«Не всегда заболевания органов зрения имеют выраженную симптоматику, некоторые патологии до определенного момента протекают без каких-либо беспокойств. Важно регулярно проходить обследование у офтальмолога, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение», - отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Офтальмологи отмечают и то, что аппарат удобен для проведения скрининговых исследований, направленных на выявление глаукомы. Он позволяет существенно упростить и убыстрить процесс измерения, а сенсорный экран управления с возможностью вращения позволяет врачу выбрать наиболее удобное положение по отношению к пациенту, что позволяет на нем проходить исследования пациентам с нарушением опорно-двигательного аппарата.