РИАМО - 1 сен. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого лучшим военным политехническим вузом России, сообщает Федеральное агентство новостей.
Он посетил торжественное построение академии и отметил, что в образовательном учреждении создали все условия для качественного обучения.
Военная академия РВСН имени Петра Великого вскоре отметит 200-летие. Она выпустила тысячи высококлассных специалистов.
«Среди воспитанников более 300 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 39 Героев Социалистического труда, известные военачальники, государственные и общественные деятели, ученые, конструкторы и космонавты», – уточнил Шойгу.
Он выразил уверенность в том, что учеба в академии будет определяющей вехой в военной биографии ее студентов и важным этапом жизненного пути. Министр обороны РФ пожелал курсантам стать настоящими мастерами военного дела.
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