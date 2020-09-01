РИАМО - 1 сен. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого лучшим военным политехническим вузом России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Он посетил торжественное построение академии и отметил, что в образовательном учреждении создали все условия для качественного обучения.

«Как и прежде, здесь поддерживается высокий уровень подготовки квалифицированных офицерских кадров. Безусловно, в этом огромная заслуга командования и профессорско-преподавательского состава, стараниями которых созданы все необходимые условия для организации эффективного учебного процесса», — сказал Шойгу.

Военная академия РВСН имени Петра Великого вскоре отметит 200-летие. Она выпустила тысячи высококлассных специалистов.

«Среди воспитанников более 300 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 39 Героев Социалистического труда, известные военачальники, государственные и общественные деятели, ученые, конструкторы и космонавты», – уточнил Шойгу.

Он выразил уверенность в том, что учеба в академии будет определяющей вехой в военной биографии ее студентов и важным этапом жизненного пути. Министр обороны РФ пожелал курсантам стать настоящими мастерами военного дела.