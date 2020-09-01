РИАМО - 1 сен. Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова приняли роды у беременной женщины со сложной паталогией, им удалось спасти мать и ее новорожденную дочь, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

У женщины зафиксировали повышенное артериальное давление, а диагностика пациентки выявила тяжелое осложнение. Врачи приняли решение провести операцию кесарева сечения.

«Девочка в крайне тяжелом состоянии провела в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных 21 сутки. После реанимации еще долгие недели мама с ребенком провели в отделении патологии новорожденных, и, наконец-то, счастливый день выписки настал», — сказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных больницы Евгения Лоскутова.

В Московской области работает Единый call-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Он доступен по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.