РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте поздравила школьников, их родителей и педагогов с Днем знаний.

«Дорогие наши школьники, педагоги и родители! От всей души поздравляю вас с Днем знаний», - написала Хаймурзина.

Она отметила, что особенно волнительным этот день стал для первоклассников, их в этом году в округе почти 4,5 тысячи.

«Каждому вручили подарок #ЯПервоклассникПодмосковья от нашего губернатора Андрея Воробьева @andreyvorobiev», - добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета отметила, что в 2020 году за парты в Красногорске сели почти 35 тысяч учащихся.

«Желаю всем школьникам интересного и познавательного учебного года, педагогам - профессиональных успехов, родителям - терпения. Пусть дорога в удивительный мир знаний будет легкой и насыщенной. С Днем знаний!» - заключила Хаймурзина.