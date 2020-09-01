РИАМО - 1 сен. Москомархитектура утвердила архитектурный дизайн строящейся станции «Улица Новаторов» Коммунарской линии столичного метро, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам главного архитектора столицы, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, данную станцию украсят декоративные кессоны на потолке, а стены оформят с использованием алюминиевых сотовых панелей.

«Путевые стены в верхней части будут поддерживать рисунок потолка, некоторые элементы будут расположены в глубине и выкрашены в оранжевый цвет», — сказал Кузнецов.

Эстетика входных павильонов будет выражена прямыми линиями и чистыми геометрическими формами. Станцию полностью приспособят для передвижения маломобильных граждан.

Кузнецов подчеркнул, что на станции будет создана камерная и уютная атмосфера.

Коммунарская линия протянется от станции «Севастопольский проспект» до станции «Троицк». Ее длина составит порядка 30 километров. Фактически данная ветка будет дублером Калужско-Рижской линии и поможет разгрузить транспортные направления юго-запада и юга города.