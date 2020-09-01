РИАМО - 1 сен. Московскому электробусу во вторник исполнилось два года, за это время столица стала лидером по количеству электробусов среди всех европейских городов, сообщил начальник отдела реализации специальных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков.

«Сегодня Москва — европейский лидер по количеству электробусов в одном городе. Работают 450 экологически чистых автобусов на 36 маршрутах почти во всех районах города. К примеру, в Лондоне сейчас ездят 278 электробусов, Париже — 233, Берлине — 107, в Амстердаме — около 100», — сказал Бурлаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, столичный опыт перенимают и другие регионы страны — электробусы курсируют по маршрутам в Санкт-Петербурге, Самаре и Владивостоке.

Бурлаков подчеркнул, что город полностью откажется от закупок дизельных автобусов с 2021 года — Москва будет приобретать только экологически чистый электрический транспорт.

«К концу текущего года электробусов станет 600, а к 2024 году их количество превысит 2,6 тысячи. Это одна треть всего столичного транспорта», — отметил он.

К 2030 году весь парк «Мосгортранса» станет «зеленым», резюмировал Бурлаков.