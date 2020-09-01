РИАМО - 1 сен. Социальная сеть «Одноклассники» ко Дню знаний вместе с известными артистами и ведущими предложили пользователям несколько способов присоединиться к празднику, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

В ОК запустился флешмоб «1 сентября: вчера и сегодня»: пользователей приглашают поделиться своими фотографиями.

«Первыми выложили свои школьные снимки Анна Седокова и Регина Тодоренко — они показали, как выглядели в младших классах и, что изменилось сейчас, когда уже их детям пора в школу. Пользователи социальной сети могут присоединиться к флешмобу и поделиться с друзьями воспоминаниями и актуальными фотографиями, сравнив прошлое и нынешнее 1 сентября», — говорится в сообщении.

Кроме того, все желающие смогут установить тематическую рамку на главную фотографию профиля. Рамки для аватарки «1 сентября» и «С Днем знаний!» помогут вспомнить школьные годы и поделиться эмоциями с друзьями и близкими.

При установке рамки создается публикация в ленте, благодаря которой все друзья пользователя могут в один клик установить себе такие же рамки и присоединиться к празднику.

Чтобы полностью погрузить пользователей в школьную атмосферу, команда ОК создала кастомизированные реакции, которыми можно сопровождать посты и фотографии. Кнопка «Класс!» и привычные эмоции в честь Дня знаний в этом году дополнились «Пятеркой», которая выглядит как оценка в школьной тетради.

Кроме того, «пятерки» и «двойки» можно отправлять в личных сообщениях в виде анимированных оценок. ОК создали спецпроект «Поставь оценки друзьям», который дает новые поводы для общения и обмена эмоциями.

Пользователи ОК смогут сделать комплимент близким и оценить на «отлично» их пунктуальность, смелость, чувство юмора или через «неуды» напомнить о себе в шутливой форме. Также в соцсети доступны новые тематические открытки к 1 сентября, которые можно отправить в личных сообщениях.

«Одноклассники» каждый год запускают специальные проекты в День знаний. В 2019 в социальной сети появились тематические стикерпаки «Учитель» и «Школьная пора», а также 3D-маска дополненной реальности «Ботаник» с забавными очками для приложения OK Live и мобильных видеозвонков.

В прошлом году «Одноклассники» запустили флешмоб #сновавшколу с фотографиями и видео со школьных линеек. В 2017 году ОК с помощью платформы приложений создала тест для пользователей соцсети: каждый мог проверить себя на знание школьной программы.