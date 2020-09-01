РИАМО - 1 сен. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту МКС, поздравили школьников с началом учебного года, также они пожелали ученикам космических успехов в учебе, сообщает Nation News.
Иванишин отметил, что в космосе у них День знаний происходит ежедневно, так как они узнают что-то новое.
«Мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день, потому что узнавать что-то новое — это очень интересно», — обратился к учащимся Вагнер.
Космонавты также добавили, что, чем больше знаний школьники будут получать, тем сильнее они будут хотеть учиться и дальше.
Роскосмос и российские члены экипажа 63-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер (@ivan_mks63), поздравляют с Днем знаний! pic.twitter.com/6FbYI0ol08— РОСКОСМОС (@roscosmos) August 31, 2020
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