РИАМО - 1 сен. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на борту МКС, поздравили школьников с началом учебного года, также они пожелали ученикам космических успехов в учебе, сообщает Nation News.

Иванишин отметил, что в космосе у них День знаний происходит ежедневно, так как они узнают что-то новое.

«Мы хотим пожелать, чтобы у вас День знаний был каждый день, потому что узнавать что-то новое — это очень интересно», — обратился к учащимся Вагнер.

Космонавты также добавили, что, чем больше знаний школьники будут получать, тем сильнее они будут хотеть учиться и дальше.