РИАМО – 1 сен. Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране не планируют переходить на дистанционное обучение - это нецелесообразно, сообщает РИА Новости.

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный, он может только дополнять традиционный способ получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто», - сказал Путин.

Президент принял участие во Всероссийском открытом уроке 1 сентября, который прошел в режиме видеоконференции.

Как отмечается на сайте президента РФ, на связь с Путиным вышли школьники из Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы.

Урок проводили учитель истории и обществознания, лауреат всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» Виктория Скрипникова и российская телеведущая, журналист, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.