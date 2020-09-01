РИАМО - 1 сен. Специалисты занимаются разработкой сочлененного электробуса, в ближайшее время начнутся тестовые испытания, сообщил начальник отдела реализации специальных проектов ГУП «Мосгортранс» Артем Бурлаков.

«Мы планируем провести тестовые испытания (удлиненного электробуса – ред.) в ближайшее время. <…> Мы двигаемся в сторону сочлененных электробусов», - сказал Бурлаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сейчас на 36 маршрутах в Москве работают 450 электробусов. Основные преимущества электробуса: экологичность, маневренность и бесшумность. Эксплуатация такого автобуса дешевле троллейбуса, электробус также быстрее. Кроме того, электробусы справляются с перевозками и в зимних условиях.