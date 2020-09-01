РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 сен. В городском округе Домодедово 8 сентября состоится День донора, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовское отделение «Российский Красный Крест» совместно с компанией ООО «Телестар.Нэт» проводит День донора, который пройдет 8 сентября с 9:00 до 12:00 в офисе компании по адресу: микрорайон Авиационный, улица Чкалова, дом №13», - говорится в сообщении.

При себе желающим сдать кровь нужно иметь паспорт. Уточнить информацию можно по телефонам: 8(496) 792-50-05 и 8 (496) 792-44-41.