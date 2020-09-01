РИАМО - 1 сен. В Московской области за прошедшие сутки в 27 городских округах не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Не выявили случаев Covid-19 в Электрогорске, Щелкове, Шаховской, Черноголовке, Фрязине, Бронницах, Власихе, Егорьевске, Жуковском, Зарайске, Звездном городке, Кашире, Коломне, Котельниках, Красноармейске, Лосино-Петровском, Лотошине, Луховицах, Молодежном, Озерах, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Реутове, Рузе и Серебряных Прудах.

Кроме того, ни одного случая не выявили в Рошале, который входит в городской округ Шатура.

За последние сутки в регионе выявили 156 случаев заражения.

По одному случаю выявили в Ступине, Наро-Фоминске, Ивантеевке, Домодедове, Воскресенске, Волоколамске и Богородском округе. По два случая — в Электростале, Шатуре, Чехове, Химках, Подольске, Дубне и Балашихе.

По три заразившихся выявили за сутки в Солнечногорске, Орехово-Зуеве, Можайске, Люберцах, Серпухове, Лобне, Долгопрудном и Дзержинском. По четыре — в Лыткарино, Красноармейске и Дмитрове. По пять — в Талдоме, Раменском и Истре.

Семь заболевших выявили в Мытищах. По восемь — в Одинцове, Клину и Сергиевом Посаде. Девять заболевших — в Ленинском округе, десять — в Пушкине. Еще 13 человек выявили в Королеве. Больше всего заразившихся за последние сутки выявили в Красногорске — 21 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всего за период пандемии в Подмосковье выявлено 68 379 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1193 пациента, выздоровели 51 732 человека.

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1 СЕНТЯБРЯ

- Все учителя в Подмосковье прошли исследование на Covid‑19. Антитела выявлены у 6,9% преподавателей.

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- Темп прироста новых случаев Covid‑19 в Москве за сутки сократился на 14,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 4 729 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 156 больных. В Москве - 641.

- За прошедшие сутки в столице умерли 11 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 832 человека с Covid-19.