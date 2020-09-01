РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 сен. Главный госавтоинспектор подмосковного Красногорска Александр Мельников напомнил детям, родителям и педагогам о правилах безопасности на дорогах, соответствующее обращение он разместил в Instagram-аккаунте ОГИБДД УМВД России по горокругу.

«Уважаемые родители и педагоги! Дорогие ребята! Наступает осенняя пора. Именно после каникул вам как никогда потребуется сосредоточенность на дорогах: кто-то отвык от интенсивности дорожного движения, а кто-то будет делать первые самостоятельные шаги по пути в школу», - написал Мельников.

Он отметил, что на дорогах требуются, прежде всего, внимательность и осторожность.

«Помните, переходить проезжую часть дороги следует по пешеходным переходам, не торопясь и предварительно убедившись в своей безопасности, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону, слушание музыки и общение с друзьями и попутчиками», - подчеркнул Мельников.

Главный госавтоинспектор муниципалитета также напомнил о пользе световозвращающих элементов, которые делают пешеходов заметными на дорогах. Их можно прикрепить на одежду и школьные рюкзаки.

«Культура поведения на дорогах, в первую очередь, формируется в семье. Поэтому прежде, чем ваш ребенок пойдет в образовательную организацию, объясните или напомните ему основы безопасного поведения в транспортной среде», - обратился Мельников к родителям.

Он посоветовал помочь ребенку составить безопасные маршруты движения от дома до школы, спортивной секции, музыкальной школы и других организаций.

«И при этом, проходя с ним по маршрутам, обратите его внимание на опасные участки дороги, правила перехода проезжей части, строгое соблюдение требований сигналов светофора. Следуя с ребенком в автомобиле, соблюдайте правила перевозки детей», - напомнил Мельников.

Мельников также призвал педагогов ежедневно, на последнем уроке или перед выходом из школы, напоминать детям о повышенном внимании и осторожности на дорогах.

«Дорогие друзья! Я от всей души поздравляю всех вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Пусть этот год станет для вас интересным, насыщенным событиями, полным новых побед и свершений и, конечно, безопасным!» - заключил Мельников.