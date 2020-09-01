РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учащихся с Днем знаний на торжественной линейке в Областной гимназии имени Е.М. Примакова, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В торжественной линейке также приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и руководитель Россотрудничества, внук выдающегося политического деятеля Евгений Примаков.

«В этом году в Подмосковье 950 тысяч учеников, плюс почти 40 тысяч приезжает к нам каждый год. Все школы открыты и ждут ребят. Хочу пожелать нашим первоклашкам, чтобы вы смело шли вперед, чтобы родители вас всегда поддерживали. Все получается тогда, когда этого очень хочешь», — сказал Воробьев.

Он также пожелал выпускникам достойно работать и показывать пример.

«Ребята, успехов вам и побед!» — заключил губернатор.

Сергей Кравцов отметил, что 17 миллионов учащихся в стране возвращаются в школы со вторника. Учебный год начался в очном формате.

«Я хочу поблагодарить педагогов гимназии, учителей Московской области и всех педагогов страны за то, что в конце очень непростого для всех учебного года вы не оставили своих школьников и учебный процесс не остановился. Для того, чтобы мы не вернулись к дистанционному обучению, очень важно сохранять требования, которые обеспечат здоровье наших школьников, их родителей и учителей. Поздравляю всех с началом нового учебного года», — добавил министр.

Евгений Примаков пожелал удачного года гимназии.

«Я думаю, если бы мой дед Евгений Максимович Примаков видел это все, он бы очень гордился. Хочу пожелать первоклашкам, чтобы вы были чуть умнее, усидчивее и прилежнее, чем те, кто постарше. Тогда лет через 15-20 кто-то из вас будет стоять на этой трибуне и также поздравлять с 1 сентября. Младшие всегда должны становиться чуть лучше, смысл в прогрессе. Поздравляю вас от всего сердца!» — отметил Примаков.

По итогам первого года работы Областная гимназия имени Примакова заняла девятое место в рейтинге школ Подмосковья, а по итогам 2018-2019 годов заняла вторую строчку в рейтинге и сохранила эту позицию.

Первого января 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» в гимназии создан образовательный центр «Взлет», который дает возможность выявить и развить таланты у детей и молодежи Московской области.