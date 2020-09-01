РИАМО - 1 сен. Со вторника владельцы карты «Мир» смогут получать кэшбек 10% при пополнении парковочного счета для оплаты парковки в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Чтобы получить кэшбэк, пополнить счет нужно в приложении «Парковки Москвы» или в личном кабинете на сайте Московского паркинга», — говорится в сообщении.

Возврат денег на банковскую карту может занимать до трех рабочих дней с момента пополнения парковочного счета. По одной карте максимальная сумма кэшбэка составляет 4 тысячи рублей.

Также для пассажиров метро и МЦК при бесконтактной оплате билета на турникетах картой «Мир» или сервисом MirPay поездки будут на 10 рублей дешевле. Акция действует до конца года.