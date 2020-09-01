РИАМО - 1 сен. В Подмосковье до 11:00 среды, 2 сентября, продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Порывы ветра могут достигать 12-15 метров в секунду. Предупреждение действует до 11:00 2 сентября.

В среду днем в Московском регионе ожидают переменную облачность без осадков. Температура воздуха составит плюс 20-22 градуса.