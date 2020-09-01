РИАМО - 1 сен. Взрывотехники «Мособлпожспаса» уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Подмосковье за минувшую неделю, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы учреждения.

«За прошедшую неделю, с 24 по 30 августа, специалистами взрывотехнического отряда ГКУ МО «Мособлпожспас» было обследовано, обезврежено и уничтожено три снаряда», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что 25 августа по одному боеприпасу обнаружили в Можайском городском округе и Лотошине. Третий за неделю снаряд нашли 26 августа в Рузском округе.