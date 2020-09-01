РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 сен. Пожарные подмосковного Подольска рассказали воспитанникам детсада №31 «Алые паруса» о правилах пожарной безопасности, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

Проведение профилактических занятий с населением в Подольском пожарно-спасательном гарнизоне после пандемии коронавируса возвращается в нормальное русло. В рамках соглашения о партнерстве и сотрудничестве на днях огнеборцы пожарной части №247 Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас», соблюдая меры антивирусной профилактики, побывали в гостях у воспитанников детского сада №31 «Алые паруса».

«Порядка 70 воспитанников и педагогов дошкольного образовательного учреждения приняли участие в практическом занятии по пожарной безопасности. Мероприятие, руководимое начальником части Игорем Борисовым, прошло 31 августа с участием огнеборцев второго пожарного расчета, с начальником караула Виктором Пахомовым на четырехтонной пожарной автоцистерне», – говорится в сообщении.

Дети вместе с воспитателями смогли ознакомиться со специальной техникой, пожарно-техническим инструментом и оборудованием, вспомнить правила пожарной безопасности. В рамках мероприятия дети увидели пожарную автоцистерну, участвовали в работе ручного ствола и огнетушителя, получили возможность посидеть в кабине пожарной машины.

Занятия в дошкольных образовательных учреждениях Подольска проводятся работниками Подольского территориального управления ГКУ Московской области «Мособлпожспас» на постоянной основе. Пожарные в ближайшее время ждут детей с ответным визитом в расположение части для проведения с ними экскурсии.