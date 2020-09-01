РИАМО - 1 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил, что всенародный подвиг в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт, а переписчики истории являются коллаборационистами сегодняшнего дня, передает Федеральное агентство новостей.

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — сказал Путин в рамках всероссийского открытого видеоурока «Помнить — значит знать».

По словам главы государства, задача нынешних мировых лидеров — сделать так, чтобы современной молодежи не пришлось проходить через испытания, подобные Второй мировой войне.