РИАМО - 1 сен. Расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2 изменят в сентябре в связи с реконструкцией участка Каланчевская – Курская, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Со 2 по 13 сентября участок Каланчевская – Курский вокзал будет закрыт для движения всех поездов с 13:00 до 15:00», – говорится в сообщении.

На этом участке займутся подготовительными работами для строительства третьего и четвертого главных путей. Они нужны для дальнейшей реализации проекта МЦД.

Строители продолжат вынос инженерных коммуникаций и возведение подпорных стен на участке. На данный момент на строительной площадке ведется сборка трех из девяти пролетных строений для Каланчевского путепровода. Надвижку первой арочной конструкции предстоит произвести в сентябре. Установка еще двух пролетных строений запланирована до конца этого года.