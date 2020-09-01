РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 сен. Во вторник в Кадетской школе Люберец открыли новый корпус на 200 мест, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

На площади у школы для 1-х и 11-х классов провели торжественную линейку, на которой присутствовали глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий, начальник управления образованием администрации Люберец Виктория Бунтина, директор школы Наталья Скисова.

«Я сегодня рад быть на таком красивом празднике. Этот год отличается от других, потому что праздник мы проводим немного в сокращенном виде. На этой площади только первоклашки и выпускники. Я искренне поздравляю вас с Днем знаний, педагогов, учителей и учеников. Наше учительство одно из лучших в Московской области. Я поздравляю сотрудников Кадетской школы с таким новым красивым корпусом», - сказал глава.

Глава также поблагодарил строителей ООО «Строительный Холдинг Тезис» за работу. Он вручил им почетные грамоты.

«Хочется сказать слова благодарности нашим строителям, потому что они в кратчайшие сроки смогли достроить этот объект», - завершил глава.